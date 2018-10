Lo sufrió y sacó la ira en su línea. Julen Lopetegui no creía lo que estaba viviendo en el Bernabéu frente a los miles aficionados. Por eso salió de su asiento, gritó y dio direcciones, pero nada se pudo hacer para evitar otra derrota en la temporada. El Real Madrid se hundió un poco más en la crisis al perder 2-1, registrando un nuevo récord histórico negativo sin ver puerta y subiendo la presión sobre el técnico Julen Lopetegui.



José Luis Morales abrió el marcador en un rápido contraataque (7), antes de que Roger Martí hiciera el 2-0 de penal (13), pero Marcelo recortó distancias (72).



La victoria levantina deja un poco más en la cuerda floja al técnico blanco, Julen Lopetegui, a una semana de enfrentarse al Barcelona, aunque cuenta con el apoyo de los jugadores.



"No creo (que le cueste el puesto), confío en el 'míster', esa decisión no es mía, pero creo que todos estamos a muerte con él", dijo Dani Ceballos tras el partido a la televisión BeIN Sport, al igual que Marcelo también afirmó que "estamos con él a muerte".

"Lo último que pienso es en esto (la destitución)", dijo Lopetegui tras el partido, asegurando que "me encuentro con más ánimo que nunca, creo más que nunca en este equipo, por el esfuerzo que ha hecho, por como ha reaccionado ante el infortunio".



La puntería le volvió a fallar este sábado al Real Madrid, que se topó con los palos y la buena actuación del portero rival Oier Olázabal, para marcar un nuevo récord histórico sin ver puerta, que el tanto de Marcelo dejó en 481 minutos, superando los 464 minutos que databan de la temporada 1984/1985.



El equipo blanco llegaba necesitado a este encuentro, tras cuatro encuentros oficiales sin conocer la victoria, por lo que Lopetegui revolucionó la delantera con Mariano, Asensio y Lucas Vázquez.