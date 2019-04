Cada vez más cerca: diario francés da indicios del fichaje de Paul Pogba al Real Madrid [FOTO]

Paul Pogba es uno de los nombres que se han vinculado al Real Madrid para la próxima temporada. Y es que los merengues quieren armar una revolución, por lo que el presidente Florentino Pérez no escatimará en gastos con tal de poner contento a Zinedine Zidane. Este lunes, la prensa francesa continúa con este tema, el cual todavía tiene para largo rato hasta que se abra el libro de fichajes en Europa.

Sucede que el diario France Football pone a Paul Pogba con pie y medio dentro del primer equipo del Real Madrid. " Ha llegado la hora de partir. Una observación, simple sí: debe dejar Manchester United. Camino Real", es lo que pone el citado medio en su portada, con una fotografía del crack francés en los 'Red Devils'. Y razón tiene para salir de la Premier League.

Zidane, quien firmó por el Madrid hasta mediados del año 2022, ha sido el que le ha pedido a Florentino la contratación de Pogba. En varias oportunidades, Zizou' se ha encargado de regalarle elogios al también ex jugador de Juventus. "Me gusta mucho y eso no es nuevo. Sabe defender y atacar. La verdad que sabe hacerlo todo en el campo", sostuvo el DT en su momento.

Es más, hasta el mismo volante ha manifestado su admiración hacia un club como la 'Casa Blanca'. "Ya he dicho que este equipo es un sueño. Es uno de los mejores y más aún con Zidane como entrenador. Ahora soy feliz en Manchester, pero uno nunca sabe lo que deparará el futuro", apuntó, según AS.

De otro lado, en Real Madrid ya piensan en el partido que se le viene lugar de ganarle 2-1 al Eibar el fin de semana pasado por LaLiga Santander. Se mantiene en el tercer puesto del campeonato local y el lunes visitará al siempre complicado Leganés.

Así luce Paul Pogba en la última edición de France Football. Así luce Paul Pogba en la última edición de France Football.

