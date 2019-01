La letal crítica de Valdano a Isco que concuerda con Solari: “Se ha perdido en el camino”

El Real Madrid revolucionó el sistema para conseguir un triunfo agónico frente al Betis. El ‘Indiecito’ Solari, con la aprobación de Florentino Pérez, envió al banco a Marcelo y a Isco , quien ahora está más acostumbrado a pasarlo en el banco de suplentes que en el césped. El malagueño no está feliz con el técnico argentino y su situación actual en el Bernabéu, muestra cara de pocos amigos, aunque un ex directivo del equipo le envió un dardo. Casi un golpe de KO para el futbolista de 26 años, que ha nunca ha llegado a consolidarse en el equipo.



En una nota con Onda Cero de Madrid, Jorge Valdano fue duro con el rendimiento de Isco, así como de Marco Asensio. “Hace un año eran las grandes esperanzas del Real Madrid, uno se ha perdido en el camino [Isco] y el otro está en observación [Asensio]”, indicó el ex directivo sobre el accionar de ambos jugadores en la presente temporada del equipo.



En este sentido, Jorge Valdano remarcó sobre la situación de Isco en el Real Madrid que "todo el mundo sabe que pasa algo con Isco pero nadie sabe qué pasa; debería solucionarse en privado. Hoy jugó Cristo por delante de Isco, la gravedad del problema ya es importante; supongo que es algo que está hablado con el club. Isco tiene que hacer examen de conciencia".



Como se especula en estos días, Isco pediría su traspaso en el mercado de fichajes de invierno. El malagueño ya no quiere jugar más en el Real Madrid.