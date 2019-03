¿Salió o no? La versión oficial de UEFA sobre el gol que terminó de liquidar al Real Madrid en Champions 

En el Real Madrid-Ajax del martes, ¿sale el balón por la banda al comienzo de la acción en el tercero gol holandés (victoria 4-1 y clasificación)? "No hay ninguna prueba concluyente sobre el hecho de que el balón supere completamente la línea de banda", señaló este viernes la UEFA sobre una acción que se repasó en el VAR.



Dos acciones dieron mucho que hablar también en la prórroga disputada entre el Oporto y la Roma, en la que el equipo portugués marcó un gol y logró la clasificación (victoria 3-1) el miércoles.



Sobre el penal acordado al Oporto (116), que supuso el gol definitivo, tras un agarrón señalado gracias al VAR, la UEFA explicó que la herramienta "convenció" al árbitro. Además el asistente de vídeo verificó que no había fuera de juego en la acción, añadió.



Cinco minutos después la Roma reclamó un penal por un contacto entre su atacante Patrik Schick y Moussa Marega en el área del Oporto (121).



El asistente vídeo confirmó que el árbitro había tomado la buena decisión al no señalar la acción, pero el colegiado decidió no repasar las imágenes, como permite el reglamento. El presidente de la Roma, James Pallotta, declaró estar "cansado de tonterías", en Twitter tras el partido.



► Neymar lo calificó de "vergüenza": la respuesta de la UEFA tras la polémica eliminación de PSG en Champions



► Florentino ridiculizó a Ramos ante sus compañeros: "Esto pasa por tener tantas vacaciones", reveló 'El Chiringuito'



► Sergio Ramos se va a la Premier League: el gigante inglés que lo busca tras líos con Florentino Pérez



► Reyes sin corona: las leyendas del Real Madrid que se fueron por la puerta falsa [FOTOS]