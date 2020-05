En Real Madrid tienen claro que Erling Haaland debe ser parte de su plantel de cara a la temporada 2021-22. El delantero noruego aún ni cumple una campaña completa con la camiseta del Borussia Dortmund, por lo que es casi imposible que llegue al Santiago Bernabéu en el corto plazo.

Hace semanas, la prensa del Viejo Continente apuntó que a Erling Haaland le agrada la idea de ponerse la camiseta del Real Madrid. No obstante, sabe que debe manejar los tiempos y no apresurarse, y así lo explicó este miércoles en conversación que tuvo con la cadena SKY Sports.

“La verdad que ahora me concentro en hacer mi trabajo y no pongo atención en lo que los demás dicen de mí. Hago mi trabajo lo mejor que puedo y es lo que más me gusta”, fue lo que respondió Haaland ante la consulta del interés de parte del Real Madrid.

¿Se dará lo de Haaland al Real Madrid?

Además, ex el centroatacante del Salzburgo austriaco apuntó que su meta es mejorar cada día más en el fútbol alemán. “Me concentro en el trabajo para mejorar cada día. Veo que al ocuparme de los detalles aprendo cada vez más, trato de estar en la mejor forma posible”, añadió.

En lo que va de la primera división alemana, Erling Haaland tiene 9 goles entre los 512 minutos que ha jugado. En Real Madrid son pacientes y esperan que se decante por ser parte del proyecto merengue.

De otro lado, este fin de semana volverá la Bundesliga en medio de la pandemia que se vive a causa del coronavirus. La jornada 26, que será a puertas cerradas, tendrá choques como el Dortmund-Schalke 04 y Bayern Munich-Union Berlin.

