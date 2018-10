Algunas de las 'perlas' de Florentino Pérez salen a la luz. El extécnico del Real Madrid Carlos Queiroz, en la temporada 2003-2004, reveló algunas de las imposiciones que el mandamás de la 'Casa Blanca' puso en práctica en cuanto fichajes y disposición de jugadores en su escuadra.

El entrenador portugués, actual seleccionador de Irán, reveló que el polémico traspaso del francés Claude Makelele obedeció a que el mediocampista "no vendía las suficientes camisetas", dijo en entrevista a ‘Tribuna Expresso’.



Además, Queiroz justificó la marcha del francés por la llegada de David Beckham, "a quien el Real Madrid quería poner en el centro del campo, porque Figo jugaba en la banda".



Otra experiencia que le tocó vivir al técnico fue el caso Fernando Morientes, quien fue cedido de manera sorpresiva al Mónaco.



"Después de ganar la Supercopa (Europa) hablé con él y le dije: ‘Hasta el martes’, y me contestó ‘¿Martes? Míster, me han cedido al Mónaco", explicó el entrenador luso.

En cuanto a fichajes, Carlos Queiroz reveló que pidió la contratación del argentino Gabriel Milito, quien llegó a pasar las pruebas médicas, pero luego el club lo rechazó porque tenía una "rodilla de riesgo". "También propuse a Luisao, del Benfica y a Pepe, que estaba en el Marítimo. Ese año habría costado un millón y medio de euros y, años más tarde, lo compraron por 30", destacó.



"Hubo tres pecados mortales cuando estuve en el Madrid. Los de las tres M: Milito, Makelele y Morientes. Esos tres pecados mortales costaron tres o cuatro entrenadores después de mi etapa y muchos millones de euros para reconstruir el Madrid. Estos tres pecados marcaron la historia. Una historia que fue mal", explica el ahora seleccionador de Irán.



Aún así, el estratega aseguró que no se arrepiente de su paso por el Real Madrid, al que le volvería a decir que sí en caso de presentarse la oportunidad.