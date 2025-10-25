El Estadio Santiago Bernabéu será escenario este domingo 26 de octubre del partido más esperado del fútbol mundial: Real Madrid vs. FC Barcelona, por la jornada 10 de LaLiga 2025/26. Un enfrentamiento que no solo define el liderato del torneo, sino también el orgullo entre los dos gigantes de España.
El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega en la cima de la clasificación con 24 puntos, tras vencer 1-0 al Getafe gracias al décimo gol de Kylian Mbappé en el campeonato. El equipo blanco buscará mantener su invicto y dar un golpe de autoridad ante su máximo rival.
Por su parte, los azulgranas de Hansi Flick llegan motivados luego de superar 2-1 al Girona con goles de Pedri y Ronald Araújo, lo que les permitió quedar como escoltas con 22 unidades. El Barcelona intentará repetir la superioridad mostrada la temporada pasada, cuando se impuso en ambos Clásicos ligueros.
En la campaña anterior, el conjunto culé goleó 0-4 en el Bernabéu con doblete de Robert Lewandowski y tantos de Lamine Yamal y Raphinha, mientras que en Montjuïc volvió a vencer 4-3, con un doblete de Raphinha y otro gran partido del joven Yamal. El Real Madrid, con Mbappé como figura, buscará revancha ante su público.
¿A qué hora se juega el Real Madrid vs. FC Barcelona 2025?
El Clásico Real Madrid vs. Barcelona se disputará el domingo 26 de octubre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu. A continuación, los horarios por país y territorio:
|España
|16:15
|México (CDMX, Monterrey, Guadalajara)
|09:15
|EE. UU. Este (Nueva York, Miami)
|11:15
|EE. UU. Central (Chicago, Dallas)
|10:15
|EE. UU. Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|08:15
|Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile
|12:15
|Perú, Colombia, Ecuador
|10:15
|Venezuela, Bolivia
|11:15
¿Dónde ver el Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?
El Clásico español podrá seguirse en vivo por televisión y streaming a través de las siguientes señales oficiales:
|España
|DAZN
|México
|SKY Sports
|Estados Unidos
|ESPN APP, ESPN+, Fubo Sports, ESPN2, ESPN Deportes
|Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay
|ESPN, Disney+ Premium