De Paul Pogba se ha hablado bastante desde que se abrió el libro de fichajes para inicios de la presente temporada. Y es que el hábil volante del Manchester United estuvo en la órbita para ser uno de los nuevos ‘galácticos’ del Real Madrid, pero su equipo mostró mucha resistencia en soltarlo, por lo que tuvo que quedarse en Old Trafford.

En Real Madrid aún hay intención de ficharlo, sobre todo de parte del director técnico Zinedine Zidane. Sin embargo, estoy parece muy complicado de concretarse debido al último movimiento de Juventus. Este martes, Tuttosport reporta una oferta de parte del elenco bianconero por el mediocampista de los ‘Red Devils’, que se adelantaría al Real Madrid.

El citado medio italiano indica que Juventus ha separado cerca de 60 millones de euros para hacerse con los servicios de Pogba en la próxima temporada. Eso no es todo ya que el vigente campeón de la Serie A planea incluir a uno de sus jugadores como moneda de pago: el alemán Emre Can. En la tienda bianconera están más que decididos en tenerlo nuevamente en su plantel y que no fiche por Real Madrid.

En la ‘Juve’ ven necesario el fichaje de Paul Pogba

Se menciona que el director técnico del vigente campeón de la Serie A, Maurizio Sarri, no tiene plena confianza en su mediocampo, pese a las llegadas sin costo alguno de Adrien Rabiot y Aaron Ramsey.

De otro lado, el primer equipo del Real Madrid goza de vacaciones por las Fiestas de Fin de Año antes del reinicio de LaLiga Santander. Los merengues jugarán el 4 de enero frente al Getafe en condición de visitante; vienen de igualar sin goles con el Athletic Club de Bilbao.

