¿Se termina el 'Culebrón Pogba'? El 'mazazo' del United al Real Madrid por el mediocentro francés

Real Madrid se quedaría con las manos vacías en el 'Culebrón Paul Pogba '. Y es que el United le acaba de poner una etiqueta al jugador francés en medio de los rumores del interés merengue por sumarlo a la plantilla que ya incorporó a Eden Hazard y Luka Jovic.

"Es intrasferible", apuntan desde Inglaterra según lo que señala As en su versión web. Los 'Red Devils' no se quieren quedar sin su estrella y en Madrid podrían ver lejos la posibilidad de concretar uno de los sueños de Zidane.



Y es que, según señala el medio, Pogba estaría tasado en 150 millones de euros, una cantidad a la que el Madrid no quiere siquiera asomarse. Es más, ni siquiera ha existido un punto de partida por parte del club inglés, que directamente ha dado un portazo a la posibilidad de comenzar a negociar por su gran estrella.



El Real Madrid, sin embargo, apelaría a un gesto del jugador: la única forma de que desde Old Trafford accedan a iniciar las conversaciones es que sea Pogba quien les comunique que quiere abandonar el club.



Desde Madrid, esperan algo parecido a lo que demostró Eriksen, la opción si es que no llega Pogba. " El Madrid sería un paso adelante, pero se requiere que llamen al Tottenham y digan que me quieren. Y aún no lo han hecho, que yo sepa", aseguró el jugador días atrás.



Un aviso así esperan desde Madrid, quienes están dispuestos a comenzar las negociaciones por el mediocentro francés, a pesar de que es resistido por parte de la plantilla. ¿Llegará a usar el transfer request?

