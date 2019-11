Florentino Pérez tiene un objetivo para el Real Madrid versión 2020: Kylian Mbappé. El delantero francés es el gran favorito del presidente blanco y de Zinedine Zidane para ser la nueva ‘estrella goleadora’ del equipo. Incluso el técnico reveló estar “enamorado de él", dando luces de sus intenciones para el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, desde el PSG no le abrirán las puertas fácilmente.

Leonardo, director deportivo del cuadro parisino, tiene claro que el futuro de Kylian tiene que estar en los ‘bleus’, por lo que tras el empate a dos en el Santiago Bernabéu por Champions League, salió a dar luces de cuál será el futuro del jugador: se queda.

“Se quedará aquí al cien por cien, es un jugador cien por cien PSG, él está aquí y el resto da igual”, explicó el brasileño.

Según informó L’Equipe, la renovación de Kylian Mbappé se encuentra en la parte alta de listas de tareas de Leonardo, director deportivo del PSG. Hasta le quita el sueño.

“Estamos avanzando lentamente en su renovación, pero avanzando”, sentenció.

El clima de extensión de contrato es mucho mejor en este momento que hace unos meses. A principios de noviembre se iniciaron las primeras conversaciones que hicieron que desde el club sean más optimistas. Y mientras, en el Real Madrid, aun esperan que no estampe la firma. Si lo hace, adiós a posibilidades de tenerlo en el Santiago Bernabéu.

¿Qué piensa Tuchel?

“No sé cuánto esté Zinedine enamorado de nuestro jugador, pero puedo decir que nosotros también lo amamos. Lo más importante es que es nuestro jugador, estamos felices de que esté con nosotros. A veces, cuando quieres cosas o personas que no están disponibles o que no puedes tener, te gustan mucho. Nos enamoramos de lo que no podemos tener. Desafortunadamente para Zidane, es nuestro jugador”, declaró el técnico alemán en conferencia de prensa.

