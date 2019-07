¡Florentino va por todo! En Inglaterra no pueden asegurar la estadía de estrella con la que sueña Real Madrid

Real Madrid parece aun no haber terminado con sus fichajes para esta temporada. Zinedine Zidane le entregó a Florentino Pérez su lista de contrataciones con la espera que los haga realidad. En ella, resaltaba el nombre de Paul Pogba ; sin embargo, las puertas del Manchester United se cierran cada vez más, por lo que hay que buscar opciones, esta sería Christian Eriksen.

El pasado 5 de junio, el danés reveló al diario 'Ekstrabladet' que estaba en sus planes partir del Tottenham. Incluso mostró sus ganas de vestirse de blanco. "El Madrid sería un paso adelante, pero se requiere que el llame al Tottenham y diga que quieren a Christian. Y aún no lo han hecho, que yo sepa. Es difícil. Depende de las posibilidades. Si no aparece nada que sea más emocionante, ¿por qué no quedarse en Tottenham? Si firmo un nuevo contrato, depende de las condiciones", explicó.

Ya pasaron varias semanas y aun no se concreta nada. El entrenador argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino, no puede asegurar que Eriksen continúe bajo su mando para la temporada 2019/20.

"Espero que se quede. Christian es un gran jugador, uno de los grandes talentos en el fútbol. Hay mucho interés por varios de nuestros jugadores. Espero que siga, pero no sé qué es lo que va a pasar al final" , señaló.

Eriksen no ha renovado con Tottenham y el Real Madrid le ha dado opciones para que firme. El mercado de fichajes cierra el próximo 8 de agosto en Inglaterra. Pogba es la principal opción, pero de no darse, irán con todo sobre el exAjax.

Manchester United pide 170 millones de euros y no pretende bajar sus pretenciones. El precio es muy elevado para las aspiraciones de Florentino Pérez y compañía. Si la opreación termina por enquistarse y romperse, la vía libre estaría para el de los 'Spurs'.

