Unos vienen y otros...¿se van? Real Madrid deja entreabierta la puerta de salida de una de sus figuras

Nada está dicho. El Real Madrid ha arrancado con todo este nuevo mercado de fichajes de cara a la próxima temporada de LaLiga Santander. Mientras unos llegan (Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao), hay otros jugadores de la plantilla que podrían decirle adiós al cuadro 'Merengue'. Este es el caso, por ejemplo, del volante español Isco Alarcón , por el que tal parece que los 'blancos' estarían dispuestos a dejar marchar.

Pese a su deseo público de permanecer bajo las órdenes de Zinedine Zidane en el Real Madrid, Isco no contaría con el respaldoa ciegas de todos los dirigentes del equipo. Y es que según informó el reconocido diario local 'Marca', parte de la cúpula de la 'Casa Blanca' se encontraría abierta a escuchar ofertas por el internacional de 27 años. ¿Lo veremos vistiendo otra camiseta la campaña que viene?

Bueno, lo cierto es que Isco no ha tenido una temporada muy llamativa. Alejado del equipo por Santiago Solari, con el que apenas jugó, el malagueño volvió a ver la luz al final del túnel con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo, con quien apareció en los once partidos que dirigió, seis de ellos como titular. Sin embargo, queda claro que esto no es seguro de que continúe.



Real Madrid está obligado a hacer caja para afrontar los fichajes que tiene planteado hacer en las próximas semanas y, tal y como presumen 'Marca', la UEFA solo permitirá fichar 100 millones de euros por encima de lo vendido. Motivo por el cual, Isco podría ser el elegido para abandonar el Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta que cualquier club tener a un jugador como él en sus filas.

