No a Florentino, sí al Barcelona: el fichaje que se acerca rumbo a Cataluña

Te lo agradezco, pero no. Florentino Pérez ya tiene la primera respuesta de un futbolista que estaba dentro de la carpeta del Real Madrid. Matthijs de Ligt ha decidido no irse al Santiago Bernabéu, de cara a la próxima temporada. ¿La razón? Prefiere al Barcelona de Ernesto Valverde. El zaguero holandés, de solo 19 años, se siente más cobijado en la escuela y ADN culé que la incertidumbre que mantiene el Real de Florentino Pérez en la actualidad. De Ligt ha tomado esa decisión más allá de la oferta económica, de acuerdo medios españoles.



El presidente del Barcelona había confirmado que De Ligt se encuentra en un proceso de seguimiento de cara al próximo curso, por lo que el Ajax solo espera la oferta de más de 70 millones de euros para dejarlo ir jugar a Cataluña. Como se sabe, el cuadro holandés se ha puesto reacio a la venta de sus jóvenes promesas, por lo que no dejará escaparlas a menos que llegue una propuesta inmejorable para la situación de la institución tulipán.



El Ajax convenció a varios jugadores de seguir esta temporada y la indicación ha dado frutos: clasificados a los cuartos de final de la Champions League, los jugadores comienzan a subir su cotización, por lo que llegarán mejores ofertas por el pase de ellos. De Ligt se encuentra en la lista de fichajes del Barcelona y Real Madrid, pero él ya se inclinó por los culés.



Barcelona se ha hecho con los servicios de Jean-Clair Todibo y de Jeisson Murillo, pero ninguna se encuentra a la altura de De Ligt, la joven promesa de Holanda.



