¿Apunta hacia Madrid? "No prometo que Mbappé y Neymar sigan"

Las últimas declaraciones del entrenador del PSG, Thomas Tuchel , dejaron más incertidumbre que tranquilidad en tienda parisina. El alemán fue claro en unas declaraciones a la cadena Sky Sports al decir que no es ingenuo, repitiendo el discurso de días atrás, al asegurar que "no puede prometer que Neymar y Mbappé sigan".

"Estoy acostumbrado a esto. Ahora es mayo, lo que digo ahora podría no ser cierto el próximo mes. Las cosas son como son, hay mucha especulación, lo que significa que tenemos mucha calidad y talento. Mi deseo como entrenador es claro, quiero que todos mis jugadores permanezcan en el PSG y sigan con nuestro proyecto. El trabajo no está terminado, acaba de comenzar. Mi deseo es claro, pero no puedo prometer porque eso sería ingenuo y no quiero ser ingenuo en este negocio", manifestó Tuchel



Las declaraciones de Tuchel vuelven a sembrar las dudas de la continuidad de sus dos principales estrellas. Ad portas de que se abra el mercado de pases europeo, clubes poderosos como el Real Madrid -que están detrás de alguno de ellos- encajan estas frases del alemán con mucho agrado. La vía para negociar con ellos, sin embargo, siguen siendo los propios jugadores.



Sucede que el club de Chamartín no se dispondrá con el club parisino para negociar con los jugadores si es que ellos no hacen pública sus intenciones de cambiar de aires. "El verano es muy largo", insisten en el Madrid cuando se pregunta por cualquier fichaje. Solo entablarían conversaciones con Al Thani, el emir de Qatar y dueño del club francés, si ellos dan el primer paso.

► Confirmado: Real Madrid sin su fichaje soñado, pero Florentino se ahorra 400 millones de euros



► Ya no soporta a 'CR7' y negocia con Real Madrid: el crack de la Juventus que da el 'batacazo' del mercado



► De Ligt, a un paso del Barça: la decisión final del United sobre el fichaje del holandés



► "Me quedo en el Real Madrid": el jugador que está seguro que Zidane y Florentino lo quieren para el 2019-20