Levanta la mano a Florentino: el crack que se ha ofrecido para ir al Real Madrid

Florentino Pérez necesita un delantero y Romelu Lukaku le ha enviado el guiño más claro a solo unos meses de que se abra el mercado de fichajes de verano. El delantero, héroe en la remontada del Manchester United sobre el PSG, habló con Bleacher Sport e indicó que le encanta el Real Madrid. “No me preguntes por qué, me encanta nomás”, señaló el atacante de la Selección de Bélgica, que ha sido clave en esta remontada del United tras la destitución de José Mourinho del equipo. Lukaku tiene gol y, sobre todo, puede encajar en el Madrid.



Florentino Pérez necesita un goleador en el equipo, Karim Benzema ha entregado su mejor campaña de los últimos cursos, pero le falta ese olfato para que tranquilice a los fanáticos madridistas en partido importantes como ante el Barcelona y la Champions League. Lukaku tiene los galones, lo ha demostrado en el Everton y Manchester United.



Sin embargo, no es la primera vez que Lukaku hace algo similar. A finales de enero de este año, cuando no atravesaba su mejor momento en Manchester United, en un vídeo en directo a través de su Instagram, el jugador de los ‘Red Devils’ mostraba a sus fanáticos cómo jugaba al FIFA 19 con sus amigos. No dudo tampoco ese día en explicar con qué equipo juega: "Me elijo el Real Madrid. No me preguntéis por qué". Tras esto, Lukaku miró a la cámara y guiñó un ojo. Eso causó gran revuelo en redes sociales, sobre todo entre los aficionados del Manchester United, que no entendieron por qué un futbolista de su equipo no se elige su club para jugar en un videojuego. Así es el caso de Lukaku, el delantero que le gustaría jugar en España.



Real Madrid hará fichajes para el mercado de verano, eso está confirmado tras una de las peores campañas de su historia al no tener competiciones ya en marzo.



