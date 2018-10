El momento del Real Madrid en la temporada es tan malo que, según distintos medios de Europa, Florentino Pérez no descarta sacar a Julen Lopetegui del puesto de entrenador. El presidente del club merengue no ve la mano del técnico en el equipo y a Valvedebebas podría llegar el entrenador menos pensado.



De acuerdo al diario inglés 'Daily Mail', el Real Madrid no descarta el fichaje de Jose Mourinho , quien atraviesa en Manchester United una situación parecida a la de Julen. El portugués se fue de Valdebebas en 2013, y aunque su salida fue convulsa, no ha perdido su amistad con Florentino.

El presidente del Real Madrid, de acuerdo a la citada fuente, sabe que Jose Mourinho todavía es muy bien valorado por los hinchas del club. De hecho, no olvidan las grandes campañas que hizo en su paso por España y cuenta con la experiencia necesaria para sacar a flote el equipo.



Real Madrid pone una fecha límite



De acuerdo a informaciones de la cadena SER de España, Florentino Pérez quería despedir a Lopetegui tras los malos resultados en los últimos partidos del Real Madrid, pero finalmente negoció con los directivos del club para darle tiempo para recomponer la plantilla.



¿Fecha? El clásico del 28 de octubre frente al Barcelona. Si no cambia la situación, los merengues tendrán que buscar otro entrenador para que afronte al final de temporada con la plantilla actual. De momento, Mourinho sería el mejor posicionado para tomar el cargo.