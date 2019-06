No un fichaje inmediato: la opción que le ofrece el United al Real Madrid por Gareth Bale

El Manchester United no quiere cometer una ‘locura’ por un jugador venido a menos en las últimas temporadas. El rendimiento de Gareth Bale se ha caído ‘patas arriba’ en los últimos meses y ya nadie está dispuesto a pagar 100 millones de euros por un futbolista por el que no cuenta Zinedine Zidane ni Florentino Pérez para el próximo curso. Ahora, el diario ‘Daily Mirror’ asegura que los ‘Reds Devils’ tienen una propuesta aliviadora para Florentino Pérez.



De acuerdo al citado medio británico, el Manchester United no está dispuesto a pagar ahora los 84 millones de euros que pide como mínimo el Real Madrid por el galés. Por ende, los directivos del cuadro inglés quisiera una cesión y – posteriormente – una nueva cesión por Bale. De este modo, el Madrid se ahorraría de pagarle el salario de Bale, el cual es el más alto del club en la actualidad. De hecho, el Madrid se ahorraría una buena suma de dinero.



Luego, y si es que Bale juega como estrella, el United pagaría la suma que pide el Real Madrid. Bale no cuenta para Zinedine Zidane y le ha puesto el cartel de transferible en el mercado de pases de verano para la siguiente temporada. Los últimos partidos del ‘Expreso de Gales’ han sido la muestra que tiene ‘Zizou’ con él: cero minutos en lo que quedó de LaLiga.



Real Madrid fichó a Eden Hazard para uno de los puestos de extremo y podría cerrar otro traspaso más en las próximas semanas, dependiente las negociaciones con el resto de instituciones dentro de Europa. Bale comienza a tener una ‘novia’ y podría anunciarse el comunicado en los próximos días, si es que lo quiere Florentino Pérez.



Bale ha perdido todo crédito. Veremos si también llega una oferta de la Superliga China, la que podría seducir a un futbolista que más sueña con el golf en los últimos días.



