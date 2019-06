La operación final del Real Madrid: lo que debe pasar para que Pogba firme en verano

Florentino Pérez ha hecho todo lo posible por cumplirle los pedidos a Zinedine Zidane en este segundo mandato del Real Madrid. Con las incorporaciones de Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic y Eder Militao, el técnico galo ha reforzado todas las líneas para darle competencia a los ya ‘consagrados’ del equipo que vienen desde temporadas atrás. Faltando solo algunos descartables como Gareth Bale y Keylor Navas, ‘Zizou’ tan solo piensa en el último requerimiento que tiene hacia el presidente madridista: Paul Pogba , el medio del Manchester United.



La operación de Paul Pogba estaría entre los 150 a 180 millones de euros, por lo que el mandamás del Real Madrid necesita de ventas para compensar esa contratación. Bale no tiene sitio – por ahora – en la Premier League ni Superliga China, por lo que Florentino tendría reducir sus aspiraciones económicas por parte del futbolista para no tener que pagarle los 17 millones de euros por temporada que se encuentran fijados en su contrato con el Madrid.



No sin antes definir las ventas para llenar un poco las arcas del club a causa de inversiones de más de 300 millones de euros – si sumado a Rodrygo – Florentino Pérez no activará la operación final del futbolista galo: lo pide Zidane, lo desea el hincha en el Santiago Bernabéu, pero se necesita de más de presupuesto y, para ello, se debe vender a más jugadores en este mercado.



Pogba no ha brindado declaraciones a la prensa ni tampoco ha pedido el ‘transfer request’ para el mercado de fichajes de la Premier League. El futbolista francés puede ser un duro escollo, puesto que el Real Madrid necesita de dinero y Pogba debería de forzar más su salida para que pueda vestir de blanco. ¿O volverá a la Juventus tal como se especula en Italia?



Los únicos dos postores que quedan por Pogba son el Real Madrid y Juventus. Ni uno más.



► No hay buen puerto: PSG y el 'mazazo' a la primera oferta del Barcelona por Neymar



► ¿Les traerá suerte? El barbero estrella amigo de Neymar que es la cábala de Brasil en Copa América 2019



► ¡Cuidado, Barcelona! FIFA podría sancionar al club por conversar con Neymar sin aprobación del PSG



► ¡Si no me voy, no juego! Neymar pone fecha límite al PSG para que lo deje firmar por el Barcelona