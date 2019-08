“Pogba chocará con Zidane”: el mensaje si Florentino lo ficha del Real Madrid

Paul Pogba es un futbolista que cumple a carta cabal. No falta a ninguna práctica y sale al césped de juego cuando el técnico se lo pide. No se le ha visto – al menos en la TV – problemas con sus entrenadores, sin embargo si posee un carácter fuerte y competitivo. No por nada quiere salir del Manchester United para jugar en el Real Madrid , aunque… por las buenas formas. Ahora, en una entrevista que le hicieron en Francia, Frank Sale – ojeador de Le Havre y quien vio el talento de Pogba cuando tenía 12 años – habló un poco sobre el futbolista.



“Además de unas cualidades futbolistas únicas, Pogba tiene una personalidad muy fuerte, que acabaría chocando con un técnico con un carácter similar”, confesó el ojeador sobre el mediocampista que mantiene obsesionado a Florentino Pérez. “Si Paul dice que se irá, lo hará. Ya ocurrió cuando se marchó a la Juventus. A pesar de la personalidad de Ferguson, Pogba fue igual de fuerte”, agregó con respecto a la situación del actual ‘Red Devil’.



El presente de Pogba en el United

Pogba llegó a Old Trafford a pedido de Mourinho, pero a su arribo a Inglaterra nunca encontró un equipo que podría hacerle frente al Manchester City y Liverpool. El United, muy lejos a la época de Sir Alex, ha pasado a estar en el segundo orden de Inglaterra y, por ello, el campeón del mundo con Francia desea emigrar a España en busca de títulos.



En los últimos días, los hinchas del United se han mostrado un poco disgustados con el accionar de Paul Pogba. El mediocampo no juega al nivel que se le espera y hasta no se molestarían si es que termina yéndose al Real Madrid. Ahora, que Florentino Pérez pague lo que se pide.



Manchester United lo ha tasado en 200 millones de euros, una cifra que en Chamartín que no están dispuestos a aceptar.

