De Anfield al Bernabéu: la perla del Liverpool que no está a gusto y entró en los planes del Real Madrid

Liverpool clasificó a la final de la Champions League después de catorce años y todo parecía ser felicidad en el equipo de Anfield, pero no es así. En la interna del equipo inglés hay un jugador que no está contento con su presente en el equipo, por los pocos minutos con los que ha contado. Se trata de una de las perlas del cuadro de Jurgen Kloop, el portugués de 18 años, Rafael Camacho.



Ante esta situación de incomodidad, surge una posibilidad más que inesperada para el joven jugador. El Real Madrid le habría puesto los ojos a la perla lusa y no sería algo descabellado. Según ' A Bola', el padre del jugador ya se habría reunido con miembros del Real Madrid para empezar a planificar la salida de Rafael con destino al Bernabéu.



Hace años que el Madrid empezó a llevar a cabo una política de fichajes basada en las jóvenes joyas europeas, ya sea en Europa o en América, como los son Vinicius, Rodrygo, Odegaard, Asensio o Varane. El proyecto de la próxima temporada, si bien tiene como protagonistas a estrellas de la talla de Hazard o Pogba, no le hace omisión a las joyas juveniles.



Liverpool ya habría obtenido luz verde del DT alemán para renovar con Camacho, ya que su contrato culmina al final de este curso. El técnico del Liverpool quiere que el juvenil portugués continúe en Anfield, pero el internacional sub-19 con Portugal no renovará si es que Klopp no le garantice un rol distinto de cara a la próxima temporada.

► “Si Barcelona gana, lo hace Messi, pero cuando pierde...”: la explicación de Ronaldo tras el Liverpool vs. Barcelona



► Los héroes inesperados de la Champions League: Lucas Moura, Wijnaldum y Origi, jugadores que hicieron historia



► Sacrifican a uno, llega Hazard: el jugador del Real Madrid que fichará Chelsea para facilitar negociaciones



► La última advertencia de Florentino: estrella tiene que elegir entre irse o jugar con el Real Madrid Castilla