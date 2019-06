¡En United se ponen 'moscas'! Pogba y las dificultades del Real Madrid para cerrar su fichaje

Hazard es una realidad, pero no es la única que quieren cumplir en el Real Madrid. Florentino Pérez y Zinedine Zidane aún sueñan con un fichaje más, uno de los 'Galácticos' que le quintan el sueño al técnico francés. Se trata de su compatriota, Paul Pogba , el mediocampista del Manchester United y de la Selección de Francia, que quieren incorporar al vestuario en este mercado de pases.

Pero no será fácil. Para que se concrete la compra de Pogba, el Madrid tendría que abonar los 180 millones de euros, el monto que piden los 'Red Devils' para soltar al jugador más caro de su historia (pagaron por él 120 millones de euros). El monto que piden es muy alto para las pretensiones del Real, pero saben que poco podrán hacer para reducirlo.



El Real Madrid tendría que hacer un verdadero esfuerzo económico, sin andar por la línea delgada de los límites del Fair Play Financiero -donde no puedes gastar más de lo que vendes-, porque no lo soltarán fácil en Inglaterra.



El conjunto de podrá poner en marcha la táctica de la presión de contrato, que sí funcionó con Hazard, ya que el jugador belga culminaba el próximo año y se iría gratis porque no tenía interés en renovar. En cambio, el contrato de Pogba vence en 2021.



El sueño de Zidane de tener a Pogba podría dilatarse o complicarse. En ese caso, harán todos los esfuerzos por cerrar la incorporación de Eriksen, quien les costaría mucho menos y podría acoplarse al estilo de juego con Modric, Kroos, Casemiro y Federico Valverde.

