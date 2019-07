A buen entendedor, ¿pocas palabras? La respuesta de Pogba sobre su fichaje por el Real Madrid

Tira y afloja. Para nadie es un secreto que el Real Madrid anda en la búsqueda de armar una de las plantillas más poderosas del continente esta temporada. En este sentido, la directiva del conjunto 'blanco' se planteó como uno de sus principales objetivos el fichar al francés Paul Pogba. Sin embargo, cerrar la llegada del jugador del Manchester United no es una tarea fácil de cumplir para los 'Merengues', que este sábado recibieron un nuevo mensaje - positivo o negativo, según quien lo lea - del jugador.

"¿Quién necesita hablar? No hay necesidad", fueron las palabras de Pogba al término del duelo amistoso entre los 'Red Devils' y el Perth Glory, en el que el francés jugó apenas 30 minutos. Asimismo, lejos de dar pies a más rumores sobre su posible salida, el entrenador del United Ole Gunnar Solsjkaer deslizó la opción de darle la capitanía al jugador. "¿Pogba como capitán este año? Sí, lo es. No creo que sea necesar io explicar por qué. Pero bueno, lo discutiremos más adelante ", sentenció.

El club de Manchester negociará el pase de Pogba por una cantidad cercana a los 160 'palos', cifra que saben que hay clubes que no van a alcanzar por tener que hacer otras incorporaciones o por haberse dejado ya parte del presupuesto, como podría ser el caso del Real Madrid, que pese a esto no descarta del todo ir a por el francés. Asimismo, la Juventus también se posiciona como otro de sus posibles destinos. Cualquier cosa podría pasar.



Recordemos que Pogba, de 26 años, llegó a Old Trafford en verano de 2016 por unos 100 millones de euros. En las tres temporadas vividas en el norte de Inglaterra, el galo ha marcado 24 goles en 92 partidos. Su nombre ha estado fuertemente vinculado al Real Madrid y a la Juventus desde la apertura del mercado de fichajes para la temporada 2019-20. ¿Dónde seguirá su carrera?



► ¡Al vestuario no le gustará esto! El estratosférico sueldo que recibirá Griezmann en el Barcelona



► Arsenal ya tiene el nombre que quiere por Laurent Koscielny, quien se declaró en rebeldía



► A la espera de que tome una decisión: Ajax confirmó que Matthijs de Ligt no viajó a la pretemporada



► En Barcelona se molestan: el día que Antoine Griezmann declaró su amor al Real Madrid [VIDEO]