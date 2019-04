¡Categórico! Estrella del Real Madrid aclara su futuro y arremete contra popular diario de España

Fuerte y claro. Ante las últimas noticias sobre la revolución que planea el Real Madrid de cara a la próxima temporada de LaLiga Santander , han sido muchos los jugadores del equipo 'blanco' señalados por la crítica. Y es que además de los ya conocidos nombres de Gareth Bale, Raphael Varane o Marcelo, un nuevo protagonista saltó a la luz este viernes: Toni Kroos.

El centrocampista español y multicampeón con el Real Madrid desde su llegada en el 2014, fue objetivo de muchas portadas en Europa, más recientemente en una publicada por el reconocido diario español 'As', en la que se aseguró que Kroos tendría la intención de cambiar de aires el próximo 30 de junio.

⚽ La intención del centrocampista alemán es cambiar de aires este verano️

🔚 Considera que ha cumplido un ciclo en el club, al que llegó en 2014https://t.co/9iRVeTVwDv — AS (@diarioas) 12 de abril de 2019

No obstante, lejos que de seguirle el juego a la prensa local y guardar silencio para mantenerse al margen de la situación, el jugador alemán no se hizo esperar y desmintió de manera categórica la información de 'As' mediante su cuenta de Twitter oficial. Recordemos que Kroos tiene contrato con los 'merengues' hasta el verano de 2022.

"Información absolutamente falta", fue el mensaje publicado por el centrocampista del Real Madrid, que además cabe destacar que no atraviesa por su mejor momento en el cuadro 'Blanco'. Proveniente del Bayern Munich, Kroos se encuentra en disputa de su quinta temporada en el Madrid, donde ha sido pieza clave en la consecución de los tres últimos títulos de Champions League.

