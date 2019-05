¿Vuelven los 'Galácticos'? Los tres fichajes que Florentino Pérez quiere en su Real Madrid 2019-20

Los fichajes en el Real Madrid serán una prioridad este mercado de verano europeo que comienza el primero de julio. El presidente del equipo blanco, Florentino Pérez , reconoce que no la ha pasado bien durante la temporada que acaba de cerrar y es por, entre otras cosas, jugadores que sobresalgan por encima de los demás, a los que hace unos años se les llamó 'Galácticos'.



Todos recuerdan aquellas épocas en las que el Real Madrid tenía a Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Beckham y Raúl, la camadería de extraterrestres en un club que no se repitió jamás. Hace algunos años, con Kaká y Cristiano Ronaldo, se buscó volver a armar un equipo galáctico, pero solo uno pudo sobresalir. Ahora, la meta de Florentino Pérez es otra

Neymar (250 millones) y Mbappé (200 millones) son los fichajes más caros de la historia del fútbol. (Getty) Neymar (250 millones) y Mbappé (200 millones) son los fichajes más caros de la historia del fútbol. (Getty)

Kylian Mbappé y Neymar son los considerados 'nuevos galácticos' para el presidente merengue. Pérez sabe que el tiempo de la estrella francesa es ahora y con un gran techo, y el del brasileño igual, quizás, con más premura. Ambos jugadores tienen el aval del equipo y sus llegadas pondrían al club a pelear en lo más alto de todos los torneos por venir.



Por otro lado, Florentino considera que su zona defensiva necesita un plus, un refuerzo con la suficiente capacidad para pelearle el puesto a Sergio Ramos y Varane, quienes, además, no tienen muy seguro su continuidad. La llegada de Militao no hizo más que empeorar la situación. Ambos, en diferentes momentos, le hicieron llegar al 'presi' su deseo de tomar nuevos rumbos, algo que hasta el momento tanto Pérez como Zidane han evitado.



Pero, en caso uno de los dos referentes defensivos no continúe en el Real Madrid, Florentino Pérez tiene al indicado: Virgil van Dijk. El central holandés es, desde hace mucho, uno de los mejores defensores del mundo. A sus 27 años, el neerlandés se encuentra en plena madurez futbolística y su arribo a Chamartín sería un gran paso en su carrera. Su precio puede superar los 100 millones de euros, pero Florentino reconoce que eso no logra ser un impedimento a la hora de armar un equipo 'Galáctico'.

Virgil van Dijk. (Getty Images) Virgil van Dijk. (Getty Images)

