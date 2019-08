Para invierno: la oferta que podría plantear el Real Madrid con Christian Eriksen

No ha renovado con el Tottenham y solo le quedan dos caminos a los ‘Spurs’ con respecto a Christian Eriksen : venderlo ahora mismo o que se marche gratis de cara al 2020. Si bien juega con el equipo de Mauricio Pochettino en esta nueva edición de la Premier League, el centrocampista ha dejado clara su intención de salida de Londres para competir por títulos y, de paso, tener un salario acorde a sus pretensiones económicas en la actualidad.



El Real Madrid puede ser el destino de salida del mediocampista danés. Florentino Pérez lo tuvo como prioridad de cara al mercado de pases, pero la intención de Zinedine Zidane de traer a Paul Pogba impidió que las negociaciones prosperen entre madridistas y londinenses. No obstante, el diario ‘The Sun’ asegura que el Madrid volvería a la carga por él.



De acuerdo al medio británico, el Real Madrid podría realizar una oferta de 60 millones de euros en el mercado de invierno, solo si las cosas van mal en el segundo mandato de Zidane. De encontrarse en una crisis de resultados, el presidente madridista sacará la chequera para traer al danés a la plantilla de ‘Zizou’. De no ser así, tan solo esperarán a la siguiente temporada.



Con 27 años, Christian Eriksen gana casi cuatro millones de euros por temporada. La intención del jugador es mudarse a otro club y cobrar el doble. Sus pretensiones no alcanzan – en la actualidad – a lo que ofrece el presidente Daniel Levy para que renueve en el club.



Christian Eriksen lleva seis temporadas con el Tottenham y sería su último, dado que su situación no se arregla con los ‘Spurs’. Parece que ya tiene las maletas listas.



