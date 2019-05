Con los brazos abiertos: Florentino Pérez aseguró que espera fichar a Hazard este año

Al parecer ya solo será cuestión de días para que el sueño de los madridistas se cumpla. Finalmente, y tras varias temporadas intentando que llegue al Bernabéu, como lo reveló el propio Florentino Pérez , Eden Hazard será del Real Madrid. El mandamás de la 'Casa Blanca' ofreció una entrevista a 'El Transistor' donde se refirió a distintos temas del club, uno de ellos, desde luego, los fichajes para la próxima temporada.

"¿Cómo vamos a hablar con un club que se está jugando una final? Nosotros llevamos bastantes años intentando que Hazard sea jugador del Madrid, pero todavía no lo hemos conseguido. Tengo la ilusión de que venga este año. Tengo mucho interés en que venga, mucha esperanza. Es uno de los grandes que quedan en el mundo del fútbol", aseguró Florentino.



El presidente del Madrid también se refirió a los otros jugadores que en cada mercado de fichajes están en la órbita del club, como lo son Mbappé y Neymar. Pérez fue contundente y sanjó el tema.



" Yo con Zidane no he hablado de Mbappé o Neymar. Ni con Zidane ni con nadie. Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar. Ya el año pasado tuvimos que decir que no les queríamos. Y yo reitero lo mismo este año. Si nos interesa, hablaremos con los clubes", afirmó.

Florentino Pérez también habló sobre aquellos jugadores de la plantilla que distintos medios colocan fuera del Bernabéu para la próxima temporada, como son Gareth Bale y el Keylor Navas, de quien aún nada está dicho.



"No voy a hablar de jugadores. Pero no hemos recibido ofertas ni por Bale ni por ningún otro jugador, tampoco por Asensio. Ahora estamos trabajando en el esquema de la plantilla", dijo el mandamás 'blanco' sobre Bale.



En cuanto a Navas, abrió una pequeña ventana de posibilidad de que el guardameta 'tico', finalmente, se quede.



" Keylor tiene contrato en vigor. ¿Por qué me iba a despedir de él?El día que se vaya me despediré de él si es que se va", señaló.

