No quería verlo ni en pintura. La frustración y rabia del presente del Real Madrid hacían que Florentino Pérez quiera despedir ya a Julen Lopetegui. Hace un par de meses eran como los mejores amigos, ahora el presidente considera que fue un “error” su nominación sobre el banquillo que antes tenía Zinedine Zidane. Luego de la derrota frente al Alavés, Florentino fue persuadido por los directivos madridistas de que le den un mayor plazo a Lopetegui.



Así lo confirma este lunes la Cadena SER de España. Florentino Pérez quería despedir al técnico vasco tras la ola de malos resultados en los últimos partidos del Real Madrid, pero finalmente negoció con los directivos para un tiempo estimado de vida para él. ¿Fecha? El clásico del 28 de octubre frente al Barcelona. Si no cambia la situación, los merengues tendrán que buscar otro entrenador para que afronte al final de temporada con la plantilla actual.



Por su otro, José Ramón de la Morena, ha revelado en ‘El Transistor’, de Onda Cero, que este lunes no se ha tomado ninguna decisión drástica con Julen Lopetegui y que Florentino Pérez ha volado a Chicago (Estados Unidos.) por un “asunto personal”.



De acuerdo a esta emisora, el objetivo del Real Madrid es mejorar el estado anímico y, sobre todo, físico de la plantilla. La intención es realizar una mini pretemporada con vistas a llegar en las mejores condiciones al duelo con el Barça de final de mes.



También se ha desvelado que “ Lopetegui, al igual que sus ayudantes, “están tocados y superados” por los acontecimientos en la actualidad. Fue un arranque espectacular y ahora ha llegado la tormenta al Santiago Bernabéu. Habrá que salir de esta.