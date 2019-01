Lo tuvo claro: Florentino no se quedó de brazos cruzados por error en revisión del VAR

Si bien es cierto que Real Madrid viene de perder ante la Real Sociedad en el Bernabéu, más se habla del claro penal que no le cobraron a Vinicius Junior cuando los merengues caían 1-0. Y es que la acción podía llevar al cuadro blanco a iniciar la remontada, pero ni siquiera fue observada en el VAR.

Al final, Real Madrid cayó 2-0 contra el elenco de Anoeta y Florentino Pérez no se quedó tranquilo al ver algo que consideraba injusto hacia sus jugadores. Es por ello que, tras el cotejo, llamó de manera telefónica a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En la conversación que reveló AS, el mandamás del Real Madrid mostró su inconformidad del por qué el juez José Luis Manuera Montero no haya recurrido al videoarbitraje. Mostró su descontento no solo por ello, sino también por una jugada entre Sergio Ramos y Asier Illarramendi.

Asimismo, se indica que el cruce de palabras entre ambos fue de manera cordial y con un buen tono, pero siempre con el representante merengue mostrando su malestar por el hecho.

Por otra parte, el primer plantel del Real Madrid ya se entrena para su duelo de este miércoles contra Leganés por la ida de octavos de final de la Copa del Rey. La vuelta se llevará a cabo el 16 de enero.