Si Yerry Mina lo ha vivido en carne propia con el Barcelona, el Real Madrid no pretende hacerlo con Vinicius Juniors . Llegado de Río de Janeiro, el delantero brasileño ha generado buenos comentarios en los primeros dos días de pretemporada madridista, aunque con 18 años, Florentino Pérez como Julen Lopetegui no pretenden presionar a quien consideran una promesa para el futuro de la institución, más no una realidad como Modric y compañía.



Desde el entorno del Real Madrid , se pretende ceder a Vinicius Junior a un equipo de La Liga, precisamente a uno de la capital (Madrid). En ese sentido, los equipos que quedan son Getafe, Rayo Vallecano y Leganés, con ventaja de tener a un gran jugador en sus plantillas.



Hay cientos de casos así en el fútbol español, como lo fue el de Marlos Moreno, fichaje millonario del Manchester City cedido al Girona de Cataluña. En ese sentido, ¿por qué Madrid y no un equipo más competitivo? Con 18 años, los dirigentes del Real Madrid pretenden que Vinicius se adapte a la ciudad y tenga las comodidades para seguir con su evolución y, sobre todo, como persona. No todos se terminan de adaptar al cambio.



Vinicius Junior , en Madrid, tendría a Marcelo y Casemiro, dos seleccionados brasileños, con quien podría compartir buenos momentos antes de saltar al primer equipo del Madrid.



¿Cuál será su destino? No sabe aún, aunque habrá que esperarle para que juegue oficialmente en el Santiago Bernabéu. Aún hay tiempo para ver sus ‘bicicletas’ y goles.