Ni él se lo cree: De Gea podría dar el 'batacazo' y fichar llegar al Madrid como suplente de Courtois

Podría sonar a una broma de muy mal gusto, pero ya hemos visto que cualquier cosa puede pasar en el mercado de fichajes. Y no solo respecto a las estratosféricas cifras que se pagan por los traspasos, sino también en cuanto a los sorpresivos destinos de los jugadores, como es el caso de David de Gea , quien podría terminar como el segundo portero del Real Madrid.

El cuadro 'blanco' dará salida a Keylor Navas, quien tiene como posibles destino el PSG o el Porto, clubes que necesitan un recambio 'top' para Buffon y Casillas, respectivamente. Por lo tanto, el Madrid tendrá en sus filas para la próxima temporada a Courtois como titular, y a Lunin y Luca Zidane con un rol secundario.



Sin embargo, el ucraniano o el francés podrían salir a préstamo y dejar el puesto de segundo guardameta libre. Y desde Inglaterra señalan que ese espacio podría ser de De Gea.



Según el ‘ Daily Star’, que ha recogido declaraciones del periodista Duncan Castle, el Madrid estaría interesado en el portero español, venido a menos en las últimas temporadas.



"¿La salida de De Gea? Se deben tomar algunas decisiones interesantes por parte de varios clubes y yo no descartaría al Real Madrid. No es una prioridad para ellos. Su prioridad es sacar a Paul Pogba del Manchester United. Pero me han dicho que De Gea está en el radar del Madrid y si pueden encontrar una manera de firmar un acuerdo lo harán. Este verano o el próximo es probable que el jugador se mueva y esta sería una gran oportunidad para llevarlo a Madrid", señaló Castle.

Si bien a estas alturas no se puede descartar ningún movimiento en el mercado de fichajes, resulta poco probable que el Real Madrid quiera repetir un nuevo 'enfrentamiento' de porteros de primer nivel, luego del 'Courtois vs Navas' de la temporada pasada, que finalmente terminó con la salida del costarricense.



Pero además, De Gea, quien no llegó al Madrid en el 2016 por segundos debido a la demora del envío del fax con los documentos, ha visto caer su nivel considerablemente. Incluso perdió la titularidad en España (Kepa le ganó el puesto), luego de una decepcionante Copa del Mundo.

