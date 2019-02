Giro de 180 grados: el contrato que finiquita Isco en las últimas 24 horas

Isco cambia de equipo, aunque no necesariamente se refiere a un club, sino una nueva marca que lo vestiría en la próxima temporada. El malagueño, que suena en la Juventus, Manchester City y Chelsea de al mercado de fichajes de verano, habría firmado un acuerdo con Adidas para ser uno de los nuevos representantes. Mientras que en el Real Madrid se habla de su salida inmediata, el mediocampista negocia otros acuerdos contractuales en el 2019.



Si bien el rendimiento del futbolista ha caído en picada, Isco aún considerado uno de los referentes de la Selección de España. Isco puede llegar a cualquier club top de Europa y su marca volverá a cotizarse, pese a que no sea del gusto de Santiago Solari en la actualidad. Se habla de que Pep Guardiola lo quiere en Inglaterra, así como Cristiano Ronaldo habría solicitado que se lo incorpore de cara a la próxima temporada en Italia.



En ese sentido, el atractivo de la marca de vestir hace que Isco pueda convertir en un gran valor a futuro y no se piense mucho en su presente con el Real Madrid. Isco habría firmado su contrato en las últimas 24 horas, de acuerdo a medios de España. Ahora cambia la ropa.



Ahora que Adidas está casi cerrado con Isco, no quiere decir que el malagueño se incline por alguna institución que lo vista. Eso lo deja a sus representantes que se sentarán con Florentino Pérez para definir una salida en el mercado de fichajes de verano.