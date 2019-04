La ‘guerra’ de Zidane y Florentino: la ‘discrepancia’ para fichar uno de estos dos al Real Madrid

Una guerra de precios que genera discusiones entre Zidane y Florentino Pérez, pero no malentendidos entre ambos de cara al futuro del Real Madrid. Mientras se miran los perfiles de futbolistas de cara a la próxima temporada, el presidente madridista tiene un elegido para el mediocampo, mientras que el técnico galo le ha puesto la mirada a Paul Pogba , a quien el Barcelona también le ha seguido la pista en las últimas semanas y, especialmente, en el partido que tuvo contra ellos en la serie de cuartos de final de la Champions League.



¿Cuál es el problema entre uno y otro futbolista? Bueno, para el Manchester United, Paul Pogba cuesta – por lo menos – 150 millones de euros, mientras que Christian Eriksen – el elegido de Florentino – podría llegar al Santiago Bernabéu a cambio de 80 millones. Una diferencia de 70 millones que no agotaría las arcas del club o bien podría servir para otro fichaje en el mercado de pases de verano, en donde los merengues sacarán la billetera por futbolistas.



El problema radica en que el técnico francés le pidió no interferir en las contrataciones, pero parece hacerlo con el caso del futbolista campeón del mundo. Eriksen también tiene el OK de ‘Zizou’ para reforzar el mediocampo, pero preferiría que su compatriota se vista de blanco, a diferencia del danés, que llega también con buenos pergaminos del Tottenham.



Tottenham se mide con el Manchester City en el Etihad Stadium por el pase a las semifinales de la Champions League con Eriksen en la mirada de Florentino y Zidane. ¿Tendrá el pulgar arriba o abajo luego de 90 minutos de infarto en la ciudad de Manchester?



