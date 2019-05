Con Hazard a punto de llegar: así sería el once con el que sueña el Real Madrid para la temporada 2019-20 [FOTOS]

''Podría ser mi último partido en Chelsea'', dijo Hazard tras clasificar a la final de la Europa League y todo apunta a que el jugador belga arribará al Real Madrid para la próxima temporada. Es uno de los requeridos por Florentino Pérez y es del gusto de Zidane y toda la afición merengue.

Pero el capitán de la Selección de Bélgica no sería el único que llegue al Real Madrid para la versión 2019-20. Luego de la desastroza temporada que realizó el cuadro que tuvo a Lopetegui, Solari y Zidane de nuevo en el banquillo, donde quedaron muy temprano fuera de los tres objetivos planteados al inicio: la Liga Santander, Copa del Rey y Champions League, el replanteo será total y muchos de los consagrados tienen pie y medio fuera.



Sergio Ramos es, quizás, el jugador con todos los galones ganados para seguir siendo parte de la plantilla y el capitán. El jugador tiene su puesto fijo, pero su compañero Varane no y por él ya comienzan a sonar nombres como Koulibaly y Mario Hermoso. El primero es el que más cerca estaría de concretar su llegada.



Hazard le haría recuperar la fortaleza ofensiva al Madrid, pero solo no podrá generar la cuota goleadora que perdió con la salida de Cristiano. Para ello, Benzema tendría competencia con el delantero del Frankfurt, Luka Jovic. Pero el fichaje bomba sería el de Kylian Mbappé, un gusto para todos en el Madrid y por el que Florentino sí abriría la billetera. Revisa en la galería cómo quedaría el Madrid 2019-20.

