Un nuevo problema: la razón que retrasa aun más la llegada de Eden Hazard al Real Madrid

Eden Hazard ya tiene pie y medio en el Real Madrid. En España ya anuncian que el equipo blanco está próximo a hacer oficial su incorporación. La idea de Florentino Pérez es que se convierta en el nuevo líder del plantel. La presentación del jugador ya tiene fecha; sin embargo, hay un nuevo problema: el dorsal.

Real Madrid no tiene una presentación por todo lo alto desde James Rodríguez en el 2014 y esperan que la del belga procedente del Chelsea también sea con bombos y platillos. Los directivos sueñan con ver a los fanáticos en las graderías del Beranbéu con la camiseta del jugador, algo que tendrá que solucionarse en los próximos días.

Hazard no tiene dorsal ni opción a elegir casi ninguno al no haberse producido aun alguna salida. Solo queda el número 16 y este no tiene ninguna vinculación con el jugador y tampoco tiene peso histórico en el club.

El jugador siempre vistió el número '10'. Lo tuvo en el Lille y en Chelsea, incluso en su selección, pero la prioridad la tiene el Balón de Oro del club, Luka Modric. Al club no se le pasa por la cabeza hacer que el croata cambie de dorsal. Tampoco Eden quiere llegar a incomodar.

Sin embargo, si existe un número que podría interesar al futbolista: el 7. Es un número histórico debido a que lo usaron figuras importantes como Amancio, Juanito, Butragueño, Raúl y Cristiano Ronaldo. Actualmente lo tiene Mariano, pero hay una gran posibilidad que el delantero parta rumbo a un nuevo equipo.

Del mismo modo, el '11' de Gareth Bale también quedaría libre. El galés parece tener un lugar inestable para verano, pero Vinicius Junior es el gran candidato para tomar su camiseta. El 11 que usó en Flamengo y que utiliza en sus redes sociales, es su preferido.

