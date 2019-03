Real Madrid empieza con la purga: el crack que suena en el Manchester United por 60 millones de euros

Con la llegada de Zinedine Zidane al Real Madrid , son varios los jugadores de la actual plantilla que saldrían en el próximo mercado de fichajes. Uno de ellos sería Toni Kroos , quien según el diario inglés 'The Sun', se encuentra en la agenda del Manchester United.



El rotativo inglés apunta que, como hace dos temporadas con Jose Mourinho, en Old Trafford nuevamente están interesados en el volante alemán. Si bien es uno de los jugadores con más títulos en el plantel y pieza clave en el Madrid de las tres Champions, el nivel que ha mostrado en el 2018-19 no ha gustado a nadie.

Es por eso que la directiva del Real Madrid no descarta su venta al Manchester United o a algún otro club. De hecho, su precio base de salida sería 60 millones de euros, un monto asequible para los ingleses dentro del ambicioso proyecto que preparan para el 2020.

Siempre según 'The Sun', dado que Zidane tiene plenos poderes sobre la política de fichajes de la siguiente temporada, el Real Madrid primero consultará con el DT francés sobre la venta de Kroos, quien tiene contrato hasta 2022 y su cláusula asciende a la cifra de 500 millones.



Hace unos días, el español OK Diario informó que Kroos también se encuentra en la órbita del PSG, que a diferencia del Manchester United, pondría 20 millones de euros más para convencer al Real Madrid de venderlo. ¿Dónde acabará el alemán?

► 'Vinotinto' amargo: el último once de Argentina que había caído ante Venezuela con Messi [FOTOS]



► México vs. Chile: los mejores memes de la victoria del 'Tri' en amistoso por fecha FIFA [FOTOS]



► ¡Pero qué 'Lio'! La preocupación del Barcelona por Messi tras sufrir lesión con Argentina



► Otro lío que envuelve al PSG: interrogan a su presidente Nasser Al-Khelaifi por caso de presunta corrupción