Todo puede quedar en las intenciones. El rumor ha cobrado fuerza en los últimos días, aunque parecería imposible. No porque el Real Madrid pueda hacerle una oferta a Antoine Griezmann , sino porque sería descabellado que el delantero francés acepte jugar en el Santiago Bernabéu. El atacante tiene una excelente relación con el Atlético de Madrid, por lo que un intento de irse al equipo rival sería lo más descabellado posible para él y Atleti.



Con una cláusula de rescisión de contrato, media Europa se peleará por Griezmann. Lo pretende el Barcelona, Manchester City parece haberles enviado una propuesta a los colchoneros y ahora último suena el nombre del Real Madrid. ¿Por qué Florentino Pérez parece haberse interesado en él? Simple. Se trata del plan B si es que ‘Ney’ no termina convencido de jugar en el Real o el PSG no termina accediendo a la propuesta económica.



Griezmann cobra 12 millones de euros por temporada con el Atlético de Madrid, a lo que el Real Madrid le habría propuesto el doble, 24 millones. Antoine sería titular indiscutible en el equipo de Zidane y tendría más posibilidades de luchar por el Balón de Oro. No obstante, ¿irse al equipo rival? El delantero no quiere situaciones parecidas a las de Higuaín con el Napoli, por lo que pese al interés, la propuesta económica pasaría a segundo plano para él.



Griezmann será el jugador más codiciado en el próximo mercado, dado que se ha sobrepasado la valla de los 100 millones de euros con facilidad. Pogba, Neymar, Coutinho, Dembélé y Mbappé son los primeros nombres que han pasado aquella valla. Griezmann parece que será el sexto. ¿Su equipo? Aún es incierto.