Real Madrid lo tiene en sus planes; Inter de Milán , también. Un delantero de la calidad de Mauro Icardi no puede perderse de visita, por lo que ‘La Gazzetta dello Sport’ ha publicado este martes que Florentino Pérez no ha perdido de vista la posible ficha del argentino de cara al mercado invernal de fichajes. Los madridistas buscan goles y en Italia los hay, pese a algunas conductas del atacante que no le gustan a la plana del Madrid para el 2018-19.



Si bien Mauro Icardi se encuentra esperando un acuerdo de renovación con el Inter de Milán, también podría reunirse con el Real Madrid a principios de año. Si la oferta es interesante para ambas partes (tanto club como futbolista), el cuadro ‘Neroazzurro’ vería muy difícil retener la ficha del albiceleste, que espera estar en la Copa América 2019 con Lionel Scaloni.



No obstante, de acuerdo a medios españoles, Wanda podría traer un conflicto entre lo que busca el Real Madrid de Icardi y el delantero. De hecho, la esposa y agente del futbolista siempre trae declaraciones picantes que no hacen que alimentar los rumores, sea cual fuera el caso. A diferencia de lo que profesa la institución (calma y seguridad), Wanda siempre genera problemas desde que el atacante argentino comenzó a tener importancia en Italia.



“Pese a las recomendaciones deportivas de hacerlo y este no es otro que su entorno. Wanda Nara es su pareja y a la vez su agente. No destaca por pasar inadvertida y algunos informes apuntan a posible fuente de conflicto, circunstancia que deja en nada la posibilidad de su fichaje", apuntan desde España con relación al fichaje del atacante de 25 años.