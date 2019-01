Sentencia el futuro de Isco: las respuestas de Solari sobre el malagueño en el Real Madrid

No responde sobre Isco , no asegura que hay un problema con el malagueño y prefiere evadir las respuestas en la conferencia de prensa del Real Madrid. Santiago Solari responde con solturas algunas preguntas, mientras que en otras solo salen tres a cuatro palabras de su boca. El ‘Indiecito’ no admite que no le gusta Isco, a lo que acrecienta la situación del mediocampista en la presente temporada. Queda definitivo que no jugará si él está al mando.



Consultado sobre una posible venta de Isco a la liga italiana, el técnico argentino aseguró que solo es el entrenador del Real Madrid y que no intervendrá en decisiones económicas del club, pero tampoco asegura que es un valor alto en la plantilla. Por cómo puede verse en los últimos partidos del equipo, el malagueño es transferible en el mercado de pases de invierno.



¿Y si no llega a venderse? Bueno, Solari tampoco da respuesta. El ‘Indiecito’ aseguró que el Real Madrid tienen un plantel maravilloso y tiene que elegir en cada partido quiénes participan, pero no ahonda más en porqué prefiere a canteranos en lugar de un seleccionado español, que ha demostrado muchas veces el nivel que puede darle al Real Madrid.



¿Y sobre convencerlo? “Ya he hablado de eso”, dijo Solari. Real Madrid visita el miércoles al Leganés por un pase casi asegurado en cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que el sábado recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Eso sí será un duro reto para ellos.