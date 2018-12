Jesé Rodríguez fue en su día una de las grandes promesas en el Real Madrid. Incluso, algunos medios lo calificaban como el sucesor de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, una rotura de ligamentos en el 2014 tiró por la borda su carrera. Tras esa maldita lesión, el canario nunca volvió a ser el mismo y hoy revela el calvario que vive en Francia: olvidado por sus amigos, con un hijo enfermo y sin minutos en el PSG.

En una entrevista con el diario 'AS', Jesé confesó que tras lesionarse de gravedad en un partido de Champions, los que él creía eran sus amigos en el Real Madrid, se olvidaron por completo. Mucho menos recibió apoyo moral tras el nacimiento prematuro de su hijo con una enfermedad incurable.

"Yo pensé que tenía amigos en el vestuario del Madrid y han dejado de serlo porque tampoco se han preocupado o han contestado a mis mensajes. Sí he tenido dos amigos, con los que jugaba desde pequeño, que han estado ahí siempre. Uno juega en Primera y el otro en categorías más bajas", dijo el delantero.

La enfermedad de su hijo

"Lo he pasado muy mal y lo sigo pasando mal. No le deseo a nadie que su hijo tenga una enfermedad y además incurable como es mi caso. Pero también me motiva. Cuando estoy cansado entrenando, pienso: “No puedo sentir dolor ni cansancio, debo hacerlo por mi hijo”. Por él y por los otros dos que tengo", confesó Jesé.

Tiene de que arrepentirse

"Me arrepiento de no haber aprovechado los momentos que tuve en el Madrid después de la lesión. Yo pienso: si entonces hubiera trabajado como llevo haciéndolo estos últimos tres meses… Luego ya vine a París, tuve la apendicitis, estuve dos meses parado y nunca jugué con regularidad. Si hubiera sido tan estricto conmigo mismo después de la lesión en el Madrid, a lo mejor hubieran pasado otras cosas", finalizó el canario.