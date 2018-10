Lopetegui no va más en el Real Madrid y, en medio de los rumores de la llegada u no de Antonio Conte, hay un inconveniente con el que deberá luchar Florentino Pérez: el tiempo que tiene para conseguir un reemplazo para el técnico vasco. Mientras que Santiago Solari se haga cargo del plantel y del equipo de manera provisional, el presidente debe agotar todas las posibilidades para firmar con un entrenador para pelear el resto de la temporada.



Así lo exige el Reglamento General de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) en el 'Artículo 60. Las vacantes':



"1. Si se produjera la vacante del entrenador una vez comenzada la competición, el club estará obligado a contratar otro, debidamente titulado para la categoría en que milite, en un plazo máximo de dos semanas.



2. La omisión del deber a que hace referencia el párrafo anterior dará lugar a la adopción de las medidas disciplinarias que correspondan por los órganos disciplinarios federativos".



Esto implica que el Real Madrid tendrá que confirmar a su nuevo técnico dentro de los 14 días siguientes al despido de Lopetegui. Ahora, dado de que la opción de Conte se ha esfumado a lo largo del lunes y salvo sorpresa mayúscula no dirigirá al Madrid, Solari, el recurso elegido por Florentino, sólo podría estar en el cargo sin contrato con el primer equipo contra Melilla (31-10; Copa), Valladolid (3-11; Liga), Viktoria Plzen (7-11; Champions) y Celta (11-11; Liga).



Pasado ese tiempo, en el hipotético caso de que no se hubiera oficializado antes quién ocupará el banquillo madridista, el ex futbolista argentino no podría continuar como entrenador provisional y la entidad se expondría a una sanción. Corre el tiempo para el Madrid.