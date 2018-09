Todo estaba listo para el inicio del Mundial Rusia 2018, cuando la noticia de que Julen Lopetegui dejaba el banquillo de la Selección de España dio la vuelta el mundo. Y es que el técnico prefirió la oferta del Real Madrid y la aceptó de inmediato.

Su decisión generó polémica en todas partes, pero sobre todo en España, pues muchos cuestionaron su profesionalismo al estar al mando de la Selección. Sin embargo, el estratega del Real Madrid no se arrepiente de nada en ese capítulo.



Así lo dio a conocer en una reciente entrevista al medio español Onda Cero. "No le veo el problema, en cuanto a mi fichaje por el Real Madrid, tomé una decisión y la volvería a tomar. Lo hice de manera honesta, no me arrepiento de nada", reveló.

"Estoy absolutamente feliz de entrenar al Real Madrid, tenemos un gran reto y un objetivo grandioso. Tengo ganas de que le vaya bien a la selección con Luis Enrique, soy un seguidor ferviente de 'La Furia'", agregó Lopetegui.



"Mi trabajo en la Selección de España es una etapa pasada, lo pasamos y ahora estamos centrados en nuestro objetivo con el Real Madrid, el cual es muy grande y bonito como para mirar para atrás", finalizó.