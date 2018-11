Keylor Navas no para en su lucha por recuperar la titularidad en el arco del Real Madrid de Santiago Solari, quien le ha dado la confianza tanto en Liga y Champions a Courtois. El 'tico', consciente de lo difícil de su situación, no solo ha decidido no ir con su selección a los amistosos de la fecha FIFA, sino que también ha pasado por el hospital.

Navas se sometió este lunes a un tratamiento de células madre en la rodilla con el objetivo de cuidar uno de los cartílagos de la articulación. Una técnica que ya ha utilizado en otras ocasiones con el objetivo de buscar estar en la mejor forma física para pelear el puesto.



Y fue Andrea Salas, esposa del futbolista quien puso al tanto de la visita de Keylor al hospital a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Recordemos con tras el fichaje de Courtois y aún con Lopetegui como técnico, el belga era el portero titular en los partidos de Liga, mientras que el costarricense lo era en la Champions. Sin embargo esto cambió tras la salida del entrenador español y la llegada de Solari. El 'Indiecito' decidió darle el arco del Madrid, en ambas competiciones, al exChelsea.