Real Madrid ya le dio un ultimátum: si no le gana el PSG, este técnico podría llegar al club

Todo parece sentenciado. La eliminación en la Copa del Rey ante el Leganés y ahora un nuevo empate en La Liga ha hecho de Zidane , el técnico más valorado, en su momento, en Europa al más cuestionado por la directiva del Real Madrid y la prensa española. El técnico francés no logra enderezar el barco. En el campo, sus jugadores no responsan y, en la interna con la directiva, su decisión de no fichar ha caído mal en Florentino Pérez, la persona que aún no saca a ‘Zizou’ solo por la relación que los une a ambos, así como el bicampeonato de la Champions.



No obstante, según medios de España, el presidente madridista ya la habría fecha tope a la continuidad de Zidane. ¿De cuánto tiempo se trata? Un mes. Si el francés no elimina al PSG en los octavos de final de la Champions League, lo más probable es que sea destituido. El equipo necesitaría una inyección anímica y solo un cambio podría lograrlo.



Real Madrid se encuentra en el cuarto lugar de la Liga con solo dos puntos de ventaja sobre el quinto ubicado, el Villarreal. En España indican que Carlo Ancelotti podría llegar a dirigir al Real Madrid hasta finales de temporada, tal como lo hace Jupp Heynckes en el Bayern Munich. No sería la primera vez que ‘Carletto’ lo hace, puesto que ya pasó por una experiencia similar cuando le llegó una oferta del Chelsea de Roman Abramovich.



El todavía vigente campeón se mantiene en la cuarta plaza por la 22da fecha, a 18 puntos del líder Barcelona, que cuenta 57 unidades y visita el domingo al vecino Espanyol.



El Real Madrid tiene un partido pendiente, pero preocupan sobremanera sus pésimas prestaciones en la liga, tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey, y en especial con la vista puesta en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, dentro de 11 días frente al Paris Saint Germain.



“Hay que ser realistas, la liga está muy complicada. La Champions es la competición que nos queda”, reconoció el capitán Sergio Ramos. “La situación no es agradable. Hay que mantener la unión, hablar menos y demostrar más en el campo”.