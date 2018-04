Vinicius Junior no quiere solo llegar ya al Real Madrid para sentir el cariño de la hinchada, también para tener la oportunidad de compartir vestuario con Cristiano Ronaldo , a quien considera uno de los mejores de la historia.



Así lo ha confesado el crack de Flamengo en una entrevista con el canal de YouTube 'Segue o Baila’. Además, brasileño adelantó que cuando se haya ganado la confianza de 'CR7', le enseñará un par de pasos de baile.

"Cuando vi el gol que Cristiano hizo a la Juventus pensé que un día voy a jugar con uno de los mayores jugadores de todos los tiempos. Me imaginé celebrando allí con él. Cuando me haya ganado su confianza, le enseñaré un 'passinho' de funk", dijo un Vinicius Junior entusiasmado por su próxima aventura en Real Madrid.

De otro lado, el jugador de Flamengo confesó que los brasileños del Real Madrid, Casemiro y Marcelo, le recomendaron fichar por el equipo blanco. Para Vinicius , es la mejor decisión que ha tomado.



"Me ayudaron bastante en la elección, me dijeron que tenía que estar en el mejor equipo. Me voy del mejor de Brasil para ir al más grande del mundo", dijo el brasileño.