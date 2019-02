El lío en el vestuario del Madrid de Solari que incluye a Ramos y Vinicius Junior

Cuando solo hay victorias, todos son elogios; cuando llega la derrota, el mundo se le viene encima al Real Madrid. Cuando tienes a un equipo tricampeón de la Champions League se espera que haya más resultados, sobre todo cuando Florentino Pérez decide no traer jugadores de peso para la presente temporada en donde primero estuvo al cargo Julen Lopetegui y ahora se encuentra Santiago Solari, quien recibe buenos comentarios como críticas durante su primera temporada como entrenador del primer equipo. Ahora, también parece que hay un lío en el vestuario del club a raíz del último partido.



Para varios jugadores de la institución, Vinicius Junior es una buena apuesta para el futuro, pero debería estar un poco más tiempo en el banco de suplente – como el domingo ante el Girona – y dejarle el lugar a Lucas Vásquez en la alineación. No obstante, para el presidente madridista como para Solari, Vinicius ya tiene razones para ser titular indiscutible, sobre todo por lo que ha logrado tanto en LaLiga como en la Champions League. Así está la cosa.



La figura de Vinicius Junior está metida en la polémica, sobre todo con un vestuario con mucho poder como el madridista. El delantero brasileño tiene buena relación con todos los jugadores, pero su repercusión en los partidos no genera mucha calma, puesto que hay algunos que le piden al ‘Indiecito’ que el delantero brasileño tenga menos minutos en partidos.



Vinicius Junior entró para los últimos 32 minutos frente al Girona en el último partido de LaLiga, coincidiendo con la volteada de los catalanes sobre el Real Madrid. ¿Será una razón de experiencia en el equipo? La semilla ya fue sembrada, de acuerdo a medios españoles.