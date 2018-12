El croata del Real Madrid Luka Modric fue quien puso fin a diez años de hegemonía del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro , al ganar la edición de 2018, la primera que no recayó en uno de los dos quíntuples vencedores.



Tras recibir el premio de la revista 'France Football', Modric sorprendió con su revelación sobre dónde guardará el Balón de Oro 2018. No lo esperaba nadie.



"Los primeros días, en mi dormitorio. Al lado de la cama. Así, cada vez que me despierte podré decir que no es un sueño, que está ahí. Luego buscaré un sitio bonito para dejarlo y rendirle honores. Tengo otros trofeos, pero este estará en un lugar privilegiado", dijo Modric a la organización del evento.

Modric, el favorito

El centrocampista, de 33 años, le ha sacado un extraordinario rendimiento a una temporada en la que su contribución a llevar a Croacia al subcampeonato del mundo y al Madrid al título de la Liga de campeones se ha visto recompensado con los máximos galardones.



El de la FIFA y el de la UEFA fueron presagio del Balón de Oro, que tiene más solera, organizado por la revista "France Football" que tiró la casa por la ventana en una ceremonia de mucho glamour bajo la imponente cúpula acristalada del Grand Palais de París.