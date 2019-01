Todo tiene una explicación: la razón de la suplencia de Marcelo en el Real Madrid

Todo tiene una razón. Con Isco no es igual que con Marcelo. Frente al malagueño, Santiago Solari tiene una mala relación, ante el lateral brasileño es un tema distinto. El ‘Indiecito’ no lo alinea de titular por razones estrictamente deportivas. ¿Y eso cómo puede ser posible si Marcelo es quizás el mejor en su puesto? Pues, el tema alimenticio también importa, sobre todo a la hora de hacer disputar a un jugador un partido desde el inicio.



De acuerdo a ‘Onda Cero’ de Madrid, Marcelo se encuentra con seis kilos de sobrepeso desde su llegada de las Fiestas, motivo por el cual Solari lo ha enviado al banco de suplentes. El plantel también se encuentra un poco a disgusto con el futbolista y compromiso, motivo por el cual le ha tocado a Sergio Reguilón (22 años) jugar como titular en el Real Madrid.



Marcelo se encuentra entrenando a full para recuperar su peso y así poder tentar nuevamente el titularato al mando del ‘Indiecito’, quien trata de imponer su sello en el Real Madrid. Puede que no sea el mejor equipo en la actualidad, pero los jugadores deben cumplir con una serie de reglas para disputar el último tramo del campeonato tanto en LaLiga, Champions League y Copa del Rey. El Real no se olvida de todos sus compromisos.



Real Madrid recibe de local a la Real Sociedad por los cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que el próximo domingo visita al Espanyol. Dos triunfos obligados.