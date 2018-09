Marco Asensio lleva dos temporadas en el primer equipo del Real Madrid y ya logró asentarse como uno de los jugadores más importantes. El futbolista de 22 años va teniendo cada vez más peso en el equipo y espera que sus peticiones sean tomadas en cuenta. Un ejemplo es el dorsal.

Luego de darle la victoria al equipo merengue ante Girona, consiguiendo que escalen a la cima tras el empate de Barcelona, conversó con la prensa revelando sus sensaciones sobre su actuación y otros temas que han dado vueltas en las redes sociales.

Sobre la posibilidad de cambiar de dorsal en un futuro, el futbolista reveló que no le gustaría terminar su carrera con el número '20' en la espalda.

“No me ofrecieron el 7 (tras la marcha de Cristiano Ronaldo). El club no me ha dicho nada de ningún número y por eso no he podido decidir. El 10 es un número que siempre me ha gustado, pero ahora está en buenas manos (Modric). En un futuro me gustaría llevarlo”, dijo Asensio.

Tras la salida de Cristiano Ronaldo, se esperaba que el '7' pase a manos de Marco; sin embargo, finalmente se lo dieron a Mariano Díaz, quien regresó al equipo luego de estar cedido por una temporada en el Olympique de Lyon.

Sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro a corto plazo el mallorquín dejó la puerta abierta: “Si queréis hablar de eso es cosa vuestra, yo me dedico a lo mío y, si tiene que llegar, llegará. Hay que tener paciencia, ir poco a poco como he hecho estos tres años, y a esperar”.