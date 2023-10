El Real Madrid ha estado muy interesado en la posibilidad de fichar a Mbappé. Para esta temporada, su posible llegada ha sido uno de los temas más destacados en el mercado de fichajes europeo. Y esta situación podría mantenerse igualmente intensa durante el próximo verano, ya que el contrato del delantero francés con el PSG aún no ha sido renovado y está programado para expirar el 30 de junio. En una reciente entrevista, un miembro de la junta directiva del club merengue confirmó el fuerte interés de los madrileños en Kylian y brindó afirmaciones sobre su eventual arribo.

José Manuel Otero Lastres, miembro directivo del Real desde el 2009, en una entrevista exhaustiva con el canal Remontada Blanca de Twitch, realizó un minucioso análisis del asunto Mbappé, exponiendo las razones por las cuales cree que los acuerdos no se materializaron en años pasados y expresando su confianza en que se concretará en el futuro.

Otero detalla que la incorporación de ‘Kiki’ al Madrid en esta temporada habría tenido repercusiones económicas significativas tanto para el jugador como para el cuadro español: “Para venir tendría que haber renunciado a unos bonus que tenía pactados con el PSG muy elevado. Y, además, habría traspaso de club a club, con lo cual la cantidad que saldría a pagarle por tenerlo era disparatada”.

Desde su perspectiva, el dirigente también detalló por qué los blancos no pudieron fichar a ‘Donatello’ durante el 2022, a pesar de que estaba disponible sin costo alguno, y en su lugar, optó por renovar con los parisinos: “Sufrió una presión muy grande del emir de Qatar y de Macron, que le dijo que no podía hacer eso. No tengo dudas de que si le preguntamos ahora, está arrepentido de esa decisión”.





Dirigente del Real Madrid pone fecha a la llegada de Mbappé

No obstante, José Manuel expresó estar seguro de que el capitán de la selección francesa se unirá al representativo del Santiago Bernabéu: “Yo confío en que vendrá Mbappé. Alcanzará la gloria cuando venga al Real Madrid. Mientras tanto, andará por ahí deambulando. Mbappé nació para jugar en el Real Madrid”.

El directivo incluso habló sobre la posición de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: “Florentino no se lo tomó a mal. Comprendió la reacción del jugador. El Madrid siempre le protegió y como club siempre dejó las puertas abiertas. Zidane vino al Real Madrid con 29 años. Mbappé (de 24 años) va a venir al Madrid con cerca de 25 años”.

“Si Mbappé llega en 2024 como espero, todo se hará correctamente. Sin que nadie pueda acusarnos de tener un pacto con él. Lo que dijeron el año pasado, con Al-Khelaïfi que dijo que había un acuerdo con el Real Madrid, es falso”, concluyó Otero Lastres sobre la fecha que prevé para la llegada de Kylian.





