Nani, jugador del Sporting de Portugal y ex del Valencia, asegura que Modric no está ni siquiera entre los tres primeros para disputar el Balón de Oro, galardón con el que fue premiado este año el jugador del Real Madrid.



En una entrevista con el diario deportivo portugués 'Record', Nani aseguró que Modric "en su posición, es uno de los mejores. Aunque, en verdad, para ganar el Balón de Oro frente a Ronaldo, Messi, Neymar y compañía, no. Ronaldo hubiera sido el justo vencedor".



A juicio del extremo luso, amigo de Ronaldo -ambos se formaron en la Academia del Sporting y coincidieron en el Manchester United-, "los mejores jugadores del mundo son los que desequilibran en su juego individual y marcan la diferencia en sus clubes (...). Y fue eso lo que sucedió con Ronaldo, que hasta estaba en el mismo equipo que él, sólo que ahora fue transferido para el Juventus y, aún así, continúa batiendo récords".



Nani se refirió durante la entrevista a la capacidad competitiva de Ronaldo y a su fortaleza, tanto física como mental. Él siempre competía, manifestó Nani, salvo en la PlayStation, "a la que él no sabe jugar".



